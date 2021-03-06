英國哈利王子之妻梅根馬克爾表示，她接受脫口秀主持人歐普拉深度訪談，是因現在終於能暢所欲言，還說當個王室成員「絕非一般人所想像那樣」。專訪預定7日播出。

路透社報導，39歲的梅根（Meghan Markle）和英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的孫兒哈利，去年1月宣布卸下王室身分，在美國加州展開嶄新的獨立生活，當時震撼英國王室。

英國白金漢宮上月證實哈利夫婦永遠脫離王室家族，過去一週來哈利夫婦與王室間的「宮鬥劇」愈演愈烈，相互指控說謊、霸凌和中傷。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的預告訪問片段中，梅根告訴歐普拉（Oprah Winfrey）說：「我準備好一吐為快了！」

當初是哈利與梅根婚禮座上賓的歐普拉，早在2018 年初就想做專訪。梅根解釋之所以現在才接受，實在是過去身不由己，「過著真正獨立生活的成年人，走入（英王室）這個迥異且常人難以想像的環境後，現在終於有權自己做決定，真是一種解脫。」

哈利與梅根於2018年5月結婚，英國王子與好萊塢女星的結合旋即成為全球焦點。但不到兩年，兩人卸下王室頭銜，聲稱媒體的侵犯讓他們無法招架；梅根稍後透露，在懷第一胎時甚至感受不到來自王室的保護。

在預告受訪片段中，梅根告訴曾是他們婚禮嘉賓的歐普拉：「我們現在有能力自己做決定，但之前我沒法（對邀訪上節目）說同意。這不是我能做的決定。」

在先前播出的一段訪談節錄里，梅根說白金漢宮「持續抹黑」她和夫婿哈利。本週稍早，白金漢宮表示將調查關於梅根霸凌前幕僚的指控。

而在另段預告片中，哈利表示他擔心「歷史會重演」，儼然意指他的母親黛安娜王妃36歲時因狗仔跟拍而在巴黎發生車禍香消玉殞。

但就在這次的訪談將播出之際，哈利99歲的祖父、菲利普親王（Prince Philip）正因心臟問題住院，訪談播出的時機點也受到批評，批評者轟哈利夫婦接受歐普拉訪問的決定很偽善，與他們之前聲稱渴望隱私的說法背道而馳。

王室評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）告訴路透社：「當前氛圍極其不佳，這點無庸置疑。這些都將在可預見的未來決定他們和王室之間的關係，在我看會很難轉圜。」

(中央社)