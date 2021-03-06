日日新戲院整建維護後。（台中市政府提供）

老舊建築透過房屋外觀微整形，即可創造經濟價值、美化市容並活絡地方經濟。台中市政府都發局指出，欲申請民眾須檢具申請函文及都市更新事業計畫向都發局提出申請，經「市府都市更新整建維護補助審查小組」初審通過，再送「市府都市更新及爭議處理審議會」審議，通過後即可核予補助。

都發局指出，自103年起編列「台中市都市更新整建維護補助」預算，鼓勵民眾整建維護老舊房屋外牆及外部環境，歷年來共補助長生金融大樓、中央書局、台灣仕紳館、雙美行旅、富樂旅店、吳眼科舊址、日日新戲院、惠宇公爵大廈等指標案，有效提升建築物安全，促進觀光經濟。

都發局說，「台中市都市更新整建維護補助」，補助對象為公寓大廈管理委員會、都市更新團體或機構，只要是位於台中市都市計畫範圍內、屋齡20年以上合法建築物，型態為「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，即可提出補助申請。

都發局表示，補助項目包含社區道路及外觀綠美化工程、騎樓整平或門廊修繕工程、街道家具設施、立面修繕工程（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、維護公共安全必要的公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、增設升降機設備、提高建物耐震能力等。

今年續編1000萬元預算，每案一般補助項目總金額上限為25％，但若具有歷史、文化、藝術及紀念價值，上限可提高至50％；經市府公告的整建或維護更新地區，補助項目總金額上限為70％；其餘項目補助金額均不可超過核准補助金額45％，但經都市更新及爭議處理審議會審議通過者，不在此限。

都發局強調，欲申請民眾須檢具申請函文及都市更新事業計畫向都發局提出申請，經「市府都市更新整建維護補助審查小組」初審通過後，再送「市府都市更新及爭議處理審議會」審議，通過後即可核予補助。今年度補助案分2階段受理，現場收件第1次截止收件時間為今年3月31日；第2次截止收件時間為今年8月31日。

(中時 )