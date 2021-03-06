警方提醒靈骨塔位、生前契約及骨灰罐等殯葬用品絕非投資標的。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方統計法院裁判書，發現從2018年至2020年，3年間至少有15間公司以「資產管理、物業管理、人本事業或生活事業」等名義，從事靈骨塔及生前契約的投資詐騙案，一旦遭警方查獲，嫌犯即將人頭公司申請解散，令被害人求償無門。

警方表示，詐欺集團成員事先取得「地下期貨、吸金詐騙、未上市股票股東或靈骨塔生前契約」的被害人聯絡方式，再以電話連繫被害人佯稱，可協助追回前案的損失或有貴婦欲高價收購手上的靈骨塔位，被害人一旦誤信上鉤，就會遭歹徒訛稱「出售塔位需搭售珠寶裝飾」、「骨灰甕需篆刻經文提升價值」、「未上市股票能加價換購靈骨塔塔位，後續保證高價售出」等，嫌犯得手後即與被害人斷絕聯繫，致被害人畢生積蓄化為泡影。

刑事局為防止民眾受害，各外勤大隊全力偵辦靈骨塔詐欺案件，電偵大隊在1月27日即破獲黃姓男子等11人靈骨塔吸金詐騙案，偵查第七大隊在2月3日偵破以陳姓家族為首的靈骨塔詐騙集團等，積極查扣犯罪集團不法所得。

刑事局呼籲，靈骨塔位、生前契約及骨灰罐等殯葬用品絕非投資標的，切勿輕信詐騙集團話術，另中華民國殯葬設施經營商業同業公會，或內政部全國殯葬資訊入口網等網站都有合法業者名單可供查詢，且人生只有一次，相關殯葬商品也只會用到一組，切勿相信這種投資詐騙陷阱。

(中時 )