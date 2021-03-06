台積電600元保衛戰，投資人套住了，投資人真的不開心，台積電679~700元就是歷史高點，畢竟沒有不落的太陽，難再妖的原因是因為台積電預估殖利率以目前600元算只有1.6%，台積電的股息回報率已明顯快和美國10年期公債殖利率1.5%打平了，所以台積電長期投資價值正在落漆，精材也跌得很慘，股價自219元跌到162.5元的原因，即是配現金股利2.5元，以162.5計算其殖利率僅1.5%，接著這種調整還會繼續蔓延至其他科技股。

在上周專欄中，筆者預期將看到國發基金賣出台積電訊息，目前國發基金持有165萬3700張台積電，買股票不是師傅，賣股票才是「師傅」，外資3月4日又發狠大賣台積電34273張，造成台股大跌305點收在15906點，再度失守萬六點，很多人問筆者台股就此掛了嗎？就筆者所學，大約在16579~15000點之間大盤局，指數沒空間、個股飆翻天，眼前的重點不在台股指數，重中之重是投資人的個股，重點是押對寶了嗎？

面對國際趨勢的中期修正波，通膨怪獸是自己養大的，如今反撲衝擊科技股，那斯達克指數已經悄悄的在2月16日高點14175點反轉，迄3月3日已經重挫1480點跌破13000點收在12997點，值此同時，投資人該思考的是資金會如何移動，逃離科技股投向鋼鐵人、航海王的懷抱吧，農糧指數CRB已經190.77點突破2019年4月高點189點，縱使5年期預期通貨膨脹率今年2月5日高點2.14%未再突破，但已經蠢蠢欲動，這解釋了為何科技股成了殺盤重心。

科技股不喜好高通膨時代，2021年輸家、贏家M型化，今年夏天通膨再膨脹速度勢將加快，夏天來臨之前先進國家達到群體免疫，通膨將急劇跳升，股市結構丕變，牛轉乾坤，要轉、要換，「科技股」換「通膨概念股」，換股操作成了眼下最重要的功課了。

美國那斯達克指數相當弱勢，3月3日已經率先跌破季線13200點，且跌向12340點都有可能，難怪2月18日巴菲特賣蘋果、買雪佛龍；2月20日蓋茲賣蘋果、買生技，您呢？今年到目前為止，下跌已經造成很多投資人負報酬了，輸家、贏家對峙M型化開始形成，然台股結構強於那斯達克指數，未來的台股16579點絕非高點還有高點，但需要一個藥引，外資回頭買，眼下個股須嚴重調整，革命與被革命者的關係，3月仍有人飆翻天、有人跌翻天，就是一個對稱，就是翹翹板理論，譬如筆者先前說的生技和半導體翹翹板理論，如今看起來，頗像呀。聰明的投資人，資金已經明顯的轉往塑化、鋼鐵、航運、生技、鏡頭大立光，投以關愛的眼神。

未來指數突破前高的主角必定是塑化台塑、南亞等傳產龍頭，鋼鐵、航運族群打群架助攻，這些股票未來的成交量或許都將超過10萬張起跳，若如此就是徵兆，因為技術分析說的「量比價行」，鋼鐵人2013中鋼構的噴出示範，複製飆漲模式明確，若鋼鐵複製飆漲模式成功，那已經三年沒開張的散裝航運股也不寂寞，因為美國即將通過2兆美元的基礎建設法案，鋼價必上揚，必帶旺全球鋼鐵榮景，何況這次有美國與大陸推動基建，勢將造成全球鋼價大漲，散裝航運也動起來，因為和原物料息息相關，2021想要牛轉「錢」坤，就得轉換腦袋，半導體台積電難再妖已成事實，除非配息超乎想像，聰明的投資人，一代新妖換舊妖，江山代有才人出一代新人換舊人，MOVE生存法則！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)