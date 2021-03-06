《臺灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》新書的封面及內頁。（洪榮志攝）

臺灣首廟天壇典藏的宗教文物品類繁多，又以數量高達400多件的刺繡品為最大宗。該廟委託國立台南藝術大學協助進行研究調查後，近日除打造全新的文物庫房收藏繡品外，更出版《臺灣首廟天壇藏珍─繡藝百品》一書。副總統賴清德6日獲贈該書時，強調刺繡是台灣珍貴的傳統技藝，不僅應該好好保存，更要設法恢復昔日的技藝水平。

廟方指出，臺灣首廟天壇始建於清咸豐四年，主祀玉皇大帝，並同祀眾多道教神明，是臺灣首間官民合建的廟宇，也是台南市首屈一指的信仰中心。自建廟以來香火鼎盛、信眾絡繹不絕，並累積了大量宗教文物，為有系統保存及推廣壇中收藏的珍貴文物，2015年初夏經董事會委託台南藝術大學藝術史學系教授黃翠梅主持天壇文物調查研究計畫，以科學方式進行分類整理與編目建檔，相關調查研究成果於2017年出版，其中以數量高達400餘件的刺繡品為最大宗。

2017年世界宗教博物館曾以前述調查成果為基礎，舉辦「繡裡乾坤‧寺廟繡品的故事—臺灣首廟天壇收藏精選」特展，該展不僅獲得文化資產界極大的迴響，也帶動臺灣寺廟整理和蒐藏前期繡品的風氣。

2020年初春，為進一步弘揚天公信仰，董事會再請黃翠梅協助編撰天壇繡品圖錄，並邀請對博物館蒐藏庫房空間及設施規畫具豐富經驗的教授葉貴玉，共同主持〈臺灣首廟天壇文物庫房及相關設施建置規畫〉計畫。近日除繡品圖錄順利刊行，位於「儲存古文物暨讀書館」4樓的文物庫房也建置完成。該廟6日舉辦「《臺灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》新書發表暨文物庫房落成啟用典禮」，公開分享對台灣宗教文物保存及推廣工作的成果。

廟方還強調，台南是台灣刺繡工藝的重鎮，從清末以來繡藝名聲即十分響亮。該廟收藏的繡品年代，範圍涵蓋1920年代迄今，數量眾多、裝飾豐富，充滿民俗藝術特點，除歸屬及用途明確，還有多件更標明年款、敬獻人、製作地點和繡莊名稱等重要資訊，將繡品集結出書，既為廟方所藏各時期的繡品現況留下紀錄，也可為過去百年來台灣民間宗教刺繡的發展提供比較明確的年代標尺，並為未來台灣傳統刺繡工藝的復興注入養分。

(中時 )