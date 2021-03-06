縣消防局出動4車33人趕往灌救，火勢在8分鐘內就撲滅，無人受困傷亡，虛驚一場而已。（李金生攝）

現場火勢猛烈且竄出濃濃黑煙，情況頗為嚇人。（金門縣消防局提供）

金門1輛停放於租車行內的小貨車，今（6）日中午突然自燃起火，滾滾濃煙直沖天際，嚇壞鄰近的店家和顧客，縣消防局出動4車33人趕往灌救，火勢在8分鐘內就撲滅，無人受困傷亡，虛驚一場而已。

這家坐落於金城民族路上的租車行，6日中午12時55分突然傳出火警，縣消防局出動2台水箱車、1台化學車、1台水庫車，消防及義消人員共33名趕至現場，只見1輛小貨車起火，火勢猛烈且竄出濃濃黑煙，吸引不少民眾圍觀議論。

在第一大隊長陳國瑋和金城分隊小隊長李錫安的分頭指揮下，打火兄弟部署2條水線搶救，火勢在13時04分獲得控制，13時08分撲滅，確認現場無人受困，僅有1輛小貨車遭烈火燒損，財物損失及詳細起火原因，由消防局火調科後續鑑定中。

縣消防局長王世祿肯定同仁處理得宜，迅速阻絕火勢蔓延，才未波及一旁停放的機車及儲存電池等物件的倉庫，也提醒民眾金門已進入霧季，空氣濕度相當高，民眾應多注意用火用電安全。

(中時 )