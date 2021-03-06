趙小僑與劉亮佐結婚4年，近兩年積極求子，終於在上月19日開心宣布做人成功，未料事隔5天竟發現16周的寶寶胎停，日前到醫院引產，目前完成手術於醫院休養的她，稍早在Instagram發文報平安，希望大家不用過於擔憂。

趙小僑日前做引產手術前，發文寫道：「今天正式來跟寶寶說再見了，希望過程平安顺利，抬頭看見七個花辮，是好預兆」，讓人隔外心疼，如今術後相隔近一週，她在Instagram上傳照片，只見她紮起頭髮戴起眼鏡，穿著病人服坐在長型躺椅上，望著窗外景色不知道在想些什麼，接著寫道：「雨好大，大家出入平安，我在月子中心乖乖地，大家不用擔心」，字句中不難看出內心已經逐漸恢復平靜，但仍讓人看了相當心疼。

對此網友紛紛留言打氣：「你的堅強令人心疼，希望你好好照顧自己、愛自己，祝福身體早日恢復健康」、「好好休息辛苦了~健康開心快樂比什麼都重要」、「好好休息放鬆，不要有太大壓力」、「辛苦了好好休息，身體健康才是比什麼都重要」，字句中透露著不捨及疼惜。

根據《ETtoda》報導，產科名醫蕭勝文認為趙小僑已是高齡產婦，染色體有問題的比率也會提升，約莫在懷孕6週時能測到寶寶心跳聲，若是第一孕期心跳停止，有超過一半機率為染色體或免疫問題，導致流產，至於16週寶寶胎停的原因，不排除是胎兒在成長過程中，胎盤或臍帶動脈血流阻力較大等狀況引起。

(中時新聞網)