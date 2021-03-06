34歲大陸女星楊冪身材好又有甜美臉蛋，2018年和劉愷威離婚後，感情生活就備受關注，近年她頻傳和小她3歲的魏大勛談姊弟戀，兩人被盛傳同居甚至秘密領證，但日前工作室已發聲明否認楊冪再婚。眼尖粉絲則發現，楊冪最近分享的照片中，似乎隱約認了已經和小男友同居。

楊冪2014年和劉愷威奉女結婚，生下女兒小糯米後，因夫妻倆互動減少，瘋傳婚變，2018年兩人終於開口認了完成離婚手續，之後會共同照顧小孩，並祝福彼此未來。不久楊冪被網友爆料和魏大勛在北京約會，兩人雖然打扮低調，但腳上被抓包穿情侶鞋，魏大勛當時解釋：「和朋友逛街，謝謝關心」，之後對相關消息都拒絕回應。

楊冪近年瘋傳跟魏大勛交往。（圖／翻攝自魏大勛微博）

網上挖出，魏大勛過去就曾發文視楊冪為女神，若真的交往可說是美夢成真，之後不少自媒體拍到楊冪和魏大勛進出同一家飯店，甚至已經進展到同居，楊冪則從頭封口到底，不願談感情事。今年初網上流傳「某頂流演員結婚，今天完成結婚登記」，網友狂猜是楊冪、魏大勛，對此，楊冪罕見透過工作室駁斥，說這些謠言已影響楊冪的名譽權，將請律師蒐證提告，更請網友別再造謠轉發相關文章。

網友發現楊冪疑似和魏大勛同居。（圖／翻攝自微博）

楊冪曬的照片（左圖）與魏大勛曬的照片。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，眼尖網友發現，魏大勛、楊冪近日曬一張照片，不約而同都用了有鑲金邊的小碗，照片調亮後更發現桌子的紋路也一模一樣，根本是兩人共同用同一張桌子、同一個碗，低調曬恩愛，也似乎證實兩人仍在熱戀同居期，但對此，當事人暫無回應。

(中時新聞網)