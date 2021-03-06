美國司法部今天表示，防毒軟體邁克菲（McAfee）創辦人邁克菲（John McAfee）涉及兩起加密貨幣詐騙案，以詐欺和洗錢罪名遭到起訴。

路透社報導，當局指控邁克菲和他的保鑣華森（Jimmy Gale Watson Jr.）利用邁克菲的推特（Twitter ）廣大追隨者，透過拉高倒貨的方式哄抬「山寨幣」（Altcoin）的價格，並隱瞞邁克菲從新創公司收取費用來宣傳首次代幣發行（ICO）。

司法部表示，邁克菲和他的同謀從這些詐騙計畫獲利超過1300萬美元（新台幣3.6億元）。目前由曼哈頓聯邦法院審理此案。

曼哈頓聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）發表聲明說：「邁克菲與華森利用獲大量使用的社群媒體平台，以及投資人對加密貨幣新興市場的興趣，透過謊言和欺瞞賺進數百萬美元。」

司法部表示，邁克菲去年10月遭控逃稅在西班牙遭到羈押，而華森昨晚在德州落網。

邁克菲和華森也同時面臨美國證券管理委員會（SEC）的民事指控。SEC去年10月指控邁克菲在推特推銷7檔虛擬貨幣，卻隱瞞獲得超過2310萬美元（約6.4億台幣）的收益。

(中央社)