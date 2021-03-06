台銀中鋒「魔獸謝宗融」這下子綽號應該可以改成「眼鏡俠」了！上半季快結束前驚傳左眼視網膜破孔的謝宗融，如今雖然眼傷已經康復，為了保險起見，他決定在下半季都戴護目鏡上場，「內心還是怕怕的，戴上護目鏡也算保護自己！」

本季場均14.0分、8.5籃板與1.5助攻，且成台銀內線不動主力的謝宗融，上半季卻傷痛不斷，尤其在上半季結束前突然遭逢眼傷，也讓台銀戰力大受影響，如今隨著傷兵頻頻的鼠年過去，正式邁入牛年的開始，台銀也希望找回整齊隊形。

「儘管醫生告訴我眼睛好得差不多了，但為了保險起見，我在整個下半季，應該都會戴上護目鏡比賽，」賽前與中場休息時間練球時都沒戴護目鏡的謝宗融表示，「接下來當然希望我可以保持健康，努力把下半季打好，千萬別再受到任何運動傷害了。」

台銀除了迎來「雙塔」謝宗融、林郅為(腰傷)傷癒復出，就連洋將艾爾文也在今天回到場上拚戰，台銀總教練陳國維說：「我們現在僅剩王泰傑、張家禾兩名傷兵，其他球員都已健康歸隊，我衷心希望鼠年傷兵潮過去了，接下來牛年我們都可保持健康。」

(中時 )