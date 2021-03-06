侯友宜今出席新北市台灣工藝之家聯展。（王揚傑攝）

新北市府副發言人戴湘儀經常陪同市長侯友宜跑行程，頻繁出現在侯友宜受訪鏡頭後方，被網友盛讚是「最美背後靈」，日前傳出侯有意幫仍是小姑獨處的戴徵友，今（6）日侯友宜出席活動時，戴湘儀並未隨行，媒體向侯打聽她的感情進度，侯友宜說，湘儀是個非常認真、務實、善良、工作全力以赴的新聞工作者，認真到沒時間去交朋友，是我耽誤她很多機會，在工作上把她用到極致，沒有私人的生活空間，對她深深感到抱歉，所以有機會的話，來和這個認真、純潔、善良的女孩子認識一下，交交朋友，我是樂觀其成的。

媒體問侯，幫戴湘儀把關有無開出什麼條件？是不是推薦警察？侯友宜笑說，沒有一定要警察啦，只要是正直、認真、負責的男孩子，相信湘儀只要一個實實在在做事、踏實的男孩子，她一定會用正向的眼光看待，當個好朋友。

至於是否有意培養戴湘儀參選，侯友宜表示，湘儀是位非常有想法的女孩子，所以都尊重她的想法，只要認真踏實，做哪個工作，相信都可以勝任。湘儀潛力無窮，做任何事情絕對都是第一，所以也鼓勵她選擇不一樣的工作，選擇不一樣的挑戰，我會尊重她的選擇。

(中時 )