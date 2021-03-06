八卦山有殭屍的傳說流傳至今，仍有人超怕真的有殭屍從上面跳下來！美食部落客肉圓和碗粿在臉書分享八卦山友殭屍的傳說，在網路不通的年代大家都知道，讓他們忍不住讚嘆了以前的情報系統。而貼文也勾起許多六年級生的恐怖回憶，讀小學時天天都在追殭屍進度，當時傳得沸沸揚揚，還有人說殭屍從中部上岸一路往南跳，差點都要被嚇死了。

傳八卦山有殭屍出沒，六年級生曝恐怖都市傳說。（圖／翻攝自臉書）

美食部落客肉圓與碗粿日前在臉書粉專「爆肝護士的玩樂記事」發文表示，在那個網路不通的年代，到底為何他和碗粿都知道殭屍要來台灣的事情？甚至還有殭屍從八卦山下來的消息？讓他不禁讚嘆道「若干年後他們一比對，不得不佩服以前的情報系統。」

貼文勾起大批網友的回憶，許多人留言表示，「讀小學時每天都很關心殭屍的最新進度，奇怪的是總有同學會更新情況，回家和媽媽説還被白眼」、「六年級生，恐怖的成長回憶+1，欸我怎麼印象是出沒在高雄澄清湖」、「那時傳的沸沸揚揚，八卦山有殭屍出沒」、「住在花蓮鄉下的我，當時害怕極了。」

一名網友則說，印象中好像是從大陸坐船要來台展覽的殭屍逃跑，從中部海邊上岸，一路往南跳，晚上移動、白天躲墳場。這幾年想到這些都市傳說去Google一下，結果發現好像是有人在漁村走私，為了不讓人晚上靠近於漁村，才放出去的謠言。

肉圓看了也在留言處回應，「彰化粿媽解密：當時有人走私薑絲從高雄港進來，就這樣以訛傳訛變成殭屍。所以我在高雄聽到很正常，碗粿在彰化似乎也合理，但到了宜蘭、花蓮都有就厲害了！」

八卦山位在彰化縣的中心點，當地有殭屍出沒的謠言版本很多，但大家最相信、也最常見的說法則是，日軍侵台的時候，殺害了當地的大戶人家，死者怨念極深、死後變成殭屍。

(中時新聞網)