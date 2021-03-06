從音樂選秀節目《聲林之王》出道的21歲女歌手莊凌芸，昨（5）日驚傳在母校普林斯頓高中墜樓身亡，許多演藝圈好友都十分難過，紛紛發文悼念她的好；女星熊熊今（6）日分享聽到莊凌芸憾事憶起傷心回憶，當年她的妹妹也是這樣離開她們，更自曝「我也曾有這樣的想法」，讓粉絲看了心疼，紛紛鼓勵她「都會過去的」。

莊凌芸2018年參加音樂選秀節目大放異彩，去年才發行首張單曲，好歌喉又加上清新甜美的外型，更有不少歌迷支持，前途一片光明；2月時才傳出和家人起爭持，被父親賞巴掌，引起家暴中心關注，沒想到昨日莊凌芸選擇結束生命，讓親人、朋友和粉絲都非常錯愕。

消息曝光後，莊凌芸昔日因節目結緣的藝人好友們，一一分享黑屏照悼念她，女星熊熊聽聞莊凌芸的事情，有感而發地說出一段傷心回憶，「她讓我想到了我的妹妹，她當時年紀跟凌芸相仿，連離開的方式都一樣」；熊熊表示自己雖然不認識莊凌芸，但她也許明白在這個酸民充斥的世界，公眾人物壓力有多大，表面開心可能都是假的。

最後更語出驚人地說出，「我也曾有這樣的想法」，但想到留下的人「會很痛」，所以懇求那些有「離開」想法的人不要放棄，沒有什麼事情是挺不過的；大票粉絲看到熊熊的心痛經歷，熱情留言鼓勵表支持，「只要在意愛妳的人和妳愛的人」、「都會過去的」、「熊熊加油，喜歡妳面對逆境的態度」、「還好妳有撐過去，加油」。

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