總鋪師林塏翰在臉書貼出菜色。(圖取自林塏翰臉書)

豐富的菜色讓人看了食指大動，更是一種視覺上的饗宴。(圖取自林塏翰臉書)

看了讓人口水直流！昨(5日)一名網友在臉書社團上分享妹妹喜宴的菜色，其中最吸睛的莫過於一整塊的烏魚子，超霸氣的菜色吸引2萬名網友熱議，直呼這是南部限定的超狂菜色，用料如此大方讓人不免好奇一桌價錢多少，對此，總舖師林塏翰公布，「一桌1萬3」。

昨有網友將妹妹婚宴菜色轉發至臉書社團「爆廢1公社」，只見桌上擺著一大塊的東坡肉，除此之外，更狂的是一旁的烏魚子，完全沒切而是整塊放在盤子裡，讓東坡肉瞬間遜色，也讓原PO忍不住讚嘆「海口人的霸氣！小孩子才跟你切一片片，這邊都是給你一整塊」。

據了解，這場婚宴是舉辦在嘉義縣布袋鎮，由於整塊的烏魚子太過壯觀，除了讓人食指大動外，更是一場視覺上的饗宴。而主導這場喜宴的總舖師就是林塏翰，他受訪時表示，會如此霸氣使用整塊烏魚子，是因為烏魚子自產自銷成本較低，「我們自己有在養殖，有在曬烏魚子」，所以想給客人一個驚喜，而他也公布一整桌的菜色價格，「10道菜色，一桌1萬3」。

除了讓客人驚艷外，新娘和新郎本人也是感到相當驚喜，新娘張小姐受訪時表示，由於先生不是在地人，先前雖聽聞過南部流水席菜色很誇張，但直到昨天親眼看見菜色後，尤其是超狂烏魚子，還是讓他大開眼界。此外，不少民眾看到這樣的菜色也紛紛驚呼，「一般都是切片比較多吧」、「南部喜宴就是狂」、「就是霸氣」、「我還以為是整條滷牛舌」。

霸氣辦桌 烏魚子整塊上桌 網友:超狂!

(中時新聞網)