現場民眾體驗 「法律用語知多少」互動裝置 參與。（司法院提供）

司法院為落實司改國是會議有關「親近人民的司法」決議，2020年首辦「打開司法院」活動獲得廣大迴響，司法院今年再接再厲開放院內空間，規劃系列「司法人文沙龍講座」，邀集不同領域學者、專家與法律人進行交流，以沙龍講座形式聊法律、分享觀點，6日首場以「法律人腦袋都裝了什麼」分享生活中的法哲學思考。

首場司法人文沙龍「法律人腦袋都裝了什麼？ 似難謂非無理由到底是有理由還是沒有？」，司法院邀請著有「靈魂不歸法律管」一書的台大法律系名譽教授黃榮堅擔任主講人，分享生活中的法哲學思考，並由台南地方法院法官陳欽賢主持，回饋自身致力於法律白話的實務經驗，引導民眾探討法律規範價值及司法如何親近大眾等相關議題。

會後並開放現場民眾提問交流，藉著線上的法普教育，延伸到線下的實體活動，除了提供民眾管道獲取法治新知、親近司法外，還能有更進一步的實質對話及互動，培養公民法治觀、紮根司法，以利未來「國民法官制度」的推行。

同時，有80多年歷史的司法院貴賓室也再次開放，作為熱門打卡點，設有「法律用語知多少」、「社群好運籤」等裝置與現場民眾互動，使法普知識的傳遞，能以「趣味互動」方式打破法律生硬疏離之既有形象，使司法 議題更加親近民眾生活，產生共感。

(中時 )