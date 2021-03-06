南投國姓鄉南港村的基寮坪山溝，約有1百多公尺的水溝長年未整治，每逢大雨造成下游住戶受土石流威脅，近日南投縣政府和立委馬文君收到地方陳情，縣長林明溱前往會勘，答應編列經費，徹底解決當地水患。

國姓鄉南港村基寮坪的野溪和周邊水溝，每逢雨季下大雨就會淹水，威脅村民生命財產安全，林明溱和馬文君下鄉會勘瞭解，林明溱表示，野溪因為中段排水溝沒有護岸，遇到瞬間強降雨，就會成為嚴重土石流，且有超過百公尺沒有整理，他認為確實有必要儘快改善，他說，兩旁的擋土牆勢必要重做，以免雨一來就泛濫成災，但改善預算大約要300萬元，金額不算小，不過為了國姓居民的居住安全，一定會盡快籌措修繕預算，目標在7月雨季前完成優化工程，免除民宅淹水之苦。

馬文君說，147線基寮坪的野溪尚未整治，導致溪洪危及下游民宅安危，將施設兩岸護岸，以20座固床工及1座緩衝靜水池，徹底改善水患。馬文君說，過去曾協調中央水保局協助改善，但都沒有下文，因此請縣長幫忙，而水保局在南投已做過很多工程，因為南投山多、河川多、農田也多，正因為如此，更需要相關單位多多挹注預算，但近幾年預算明顯不足，他呼籲水保局和農委會將目光放在南投，了解地方的需要。

國姓鄉民代表會主席林東漢表示，感謝縣長和委員的幫忙，基寮坪山溝前後都有維護，但中間約1百多公尺的部分，一直沒有護欄，大水來就會造成淹水，影響周邊民眾的居住安全，3百多萬不是小數目，感謝縣長協助地方解決長期問題。

(中時 )