圖為大陸品牌電腦示意圖。高市警察局已經盤點大陸製資通訊器材，落實中央政策。（柯宗緯翻攝）

大陸製資通訊器材，引發資安疑慮。行政院去年12月發函給全國各級公務機關，要求今年底前，汰換陸廠牌資通訊產品。有鑑於此，高市警察局長黃明昭2月下旬開會時請各單位了解員警是否使用大陸手機，未料引發基層反彈，挨轟「管太多」。

「市警局保證沒有強制要求調查！」高市警察局資訊室主任陳奕良澄清，該調查非警察局直接下令，也沒有發公文，而是部分分局「較為積極」自行調查，起因是局長希望落實行政院規定，未來也勢必往該方向走，才請同仁回去了解。

據悉，有部分分局自行展開調查手機品牌，部分分局則在觀望。市警局指出，擔心認真分局長被罵，以後大家都不用聽上意，因此研議是否統一調查，否則被外界認為是「一局兩制」，但詳細政策尚未拍板定案。

陳奕良解釋，主要是大陸製手機不得使用公務用途，雖然現在沒有強制命令或罰則，但未來恐配合國家政策趨嚴，因此現階段會以勸導為主，要求同仁不要用大陸手機處理公務，避免資訊外洩。

另外，高市警局也已經盤點完公務資通訊設備，包含3部錄製空拍機、200多台聯想電腦，手機方面則沒有大陸製。

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(中時 )