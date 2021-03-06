為了向新冠肺炎疫情第一線防疫人員致意，高中體總邀請衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到HBL 4強總決賽看球，並擔任永仁高中、北一女中一戰的開球嘉賓，回憶和籃球的淵源，陳時中笑說，自己以前也是籃球迷，除了看球也打球。
陳時中說：「我以前也是個籃球迷，高中也常下課後去看球，當時我都是去公賣局球場看，現在比賽都到台北小巨蛋打了。」
陳時中補充，運動也是解決很多目前相關社會問題非常重要的方法，憂鬱症或是青少年心理問題也能透過運動冠到抒發，「運動是很棒的一件事，我對HBL也很感興趣，所以一接到主辦單位邀請我到現場看HBL，我毫不猶豫答應。」
陳時中認為，比賽總要看個結果，不會只看一半，所以他會看完整場比賽，而高中體總為了感謝不眠不休最前線提供醫療服務的衛福部桃園醫院醫護人員，也特地邀請部桃醫院醫護同仁到台北小巨蛋欣賞精彩的高中籃球盛宴。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。