陳時中（中）為HBL賽事開球。（張鎧乙攝）

為了向新冠肺炎疫情第一線防疫人員致意，高中體總邀請衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到HBL 4強總決賽看球，並擔任永仁高中、北一女中一戰的開球嘉賓，回憶和籃球的淵源，陳時中笑說，自己以前也是籃球迷，除了看球也打球。

陳時中說：「我以前也是個籃球迷，高中也常下課後去看球，當時我都是去公賣局球場看，現在比賽都到台北小巨蛋打了。」

陳時中補充，運動也是解決很多目前相關社會問題非常重要的方法，憂鬱症或是青少年心理問題也能透過運動冠到抒發，「運動是很棒的一件事，我對HBL也很感興趣，所以一接到主辦單位邀請我到現場看HBL，我毫不猶豫答應。」

陳時中認為，比賽總要看個結果，不會只看一半，所以他會看完整場比賽，而高中體總為了感謝不眠不休最前線提供醫療服務的衛福部桃園醫院醫護人員，也特地邀請部桃醫院醫護同仁到台北小巨蛋欣賞精彩的高中籃球盛宴。

(中時 )