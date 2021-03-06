12歲女孩泫泫參加心願卡圓夢計畫，獲得另1位12歲小女孩親手製作的「倉鼠小窩」，開心的重拾笑容。（陳育賢攝）

邁入第6年的新竹市「心願卡」活動，由弱勢兒少許願，市府與民眾同助圓夢計畫，今年完成了450個孩子的圓夢禮物。其中，12歲單親女孩泫泫（化名）因經濟問題無法布置寵物窩，另1位12歲小女孩決定親手製作「倉鼠小窩」為她圓夢，令人感動。

市府表示，泫泫與弟妹自小由父親獨自扶養，但其父因為工作關係，最後仍只能將3姊弟交由曾祖母照顧。但不幸的是，泫泫曾祖母在2年多前因重病離世，十分想念曾祖母的泫泫不知如何表達，就此失去笑容也時常沉默。

父親見狀，想起泫泫從小喜愛動物，與她討論後，到寵物店帶回1隻小倉鼠做為她的新朋友，並取名為「麻糬」。不過，因家中經濟有限，泫泫將部分零用錢購買飼料後，無法再幫麻糬添購玩具和寵物窩，僅能重複使用舊紙箱。

去年11月泫泫參加心願卡計畫，希望把心願卡禮物讓給麻糬，於是在心願卡寫下「希望我養的小倉鼠有1個窩」。這個心願在1個月後真的圓夢。

社會處長張柔表示，幫泫泫圓夢的「市民神手」，其實是1位年僅12歲的國小六年級女孩，因她也有照顧小倉鼠的經驗，並曾手作小倉鼠的家，看到泫泫心願卡內容後，就利用家裡現有簡單易得的材料，結合過往經驗，和父親協力合作DIY打造麻糬的家。

小女孩利用整理箱為基礎，鑿孔讓四面牆都有通風設備，並設置餐碗、便盆、跑滾輪的位置，並在上方開口、方便泫泫與麻糬互動，這分飽含創意與愛的禮物，溫暖了麻糬與泫泫的心。

社會處指出，泫泫在照顧小倉鼠的時光重拾笑容，父親在教導泫泫照顧技巧的過程，也讓父女間有了更多更好的親子連結。「愛，不分年齡。」即使是孩子也能藉著自己的力量，來實現另一個孩子的夢想，市民神手的用心，給予小動物乾淨、穩固的生活空間，更讓泫泫學到照顧另1個生命的意義，讓參與心願卡活動的百貨公司工作人員及社會處的社工為之動容。

市府表示，心願卡活動匯聚了百貨、商家、民眾的愛，6年來已實現1969名兒少的心願，特別感謝在防疫的難關時刻，民眾仍願意與弱勢兒少分享溫暖，用各種不一樣的愛心及創意展現，讓更多願望被點亮。

(中時 )