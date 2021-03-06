桃園市6日降下不小雨勢，石門水庫6日水位230.77公尺，有效蓄水量9764.72萬立方公尺，有效蓄水量跌破5成來到49.4％，面對嚴峻的水情，北區水資源局指出，現在石門水庫每天供應新竹地區20萬噸水源，在這之前已採取評估，絕不會影響到桃園地區工業及民生供水，採取滾動式檢討穩定提升北部水資源調度彈性。

北水局表示，6日石門水庫降雨量漸增，尤其下午起降雨增加，預計下半天會有更多雨量，對水庫水情有助益。另因三峽河及鳶山堰均有明顕降雨，除可增加鳶山堰水量外，也可減少石門水庫出水量；另平地降雨也有助於供灌農田，桃園管理處已於下午1點半視土壤狀況通知供灌水量，節省灌溉用水。

北水局指出，目前依旱災中央災害緊急應變中心決議，桃3灌區由石門水庫供水4100萬噸，其他需求水量則由農田水利署桃園管理處以埤塘及溪流水源供應，依目前石門水庫蓄水量進行供水分析，供應桃3灌區4100萬噸水量尚無問題，若近期持續有降雨將進行節水精緻灌溉。

目前北水局透過水庫出水總量管制、跨區水源調度、節約各類用水及緊急抗旱措施（如備援水井、埤塘水返送浄水場、再生水供應等），並利用春雨加強引水，評估尚可於5月底保有1個月公共用水量。

(中時 )