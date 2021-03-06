台灣基進立委陳柏惟罷免案將進入第二階段連署，「刪Ｑ總部」預計可以達標，民進黨副秘書長林飛帆對此表示，不樂見罷免被濫用，並希望國民黨停止這樣的行為、讓台灣民主回到正軌。不過，東華大學教授施正鋒指出，林飛帆當年還是太陽花學運領袖之際，曾經高呼「割除闌尾、人人有責」，如今由白色力量轉為綠，竟昨是今非，「社會良心竟然會變顏色，難不成是應驗傳說中魔鬼擁有綠色的血液？」

施正鋒指出，根據中選會，「刪Ｑ總部」發起的罷免台灣基進立委陳柏惟罷免案，經過核對已經達到第一階段提議人數，也就是選舉人數百分之一以上，接下來的第二階段連署，必須在六十天內達到百分之十的門檻，將近三萬人。對此，早先就有民進黨中常委建議，行政院應該研議修正選罷法，以免「冤冤相報」。

「如果大家不健忘的話，林飛帆當年還是太陽花學運領袖之際，曾經高呼『割除闌尾、人人有責』，號召群眾罷免國民黨立委蔡正元、林鴻池、及吳育昇」。施正鋒提及，還有憲法一三三聯盟的「割吳育昇」功敗垂成。當時發起罷免的說法是，「台灣政治若要從結構面改革，罷免必須納入大家的思考體系，只有罷免能讓不肖政客心生警惕」。沒有想到，由白色力量轉為綠，竟然昨是今非，社會良心竟然會變顏色，難不成應驗傳說中的魔鬼擁有綠色的血液？

施正鋒指出，由於地方與中央民代的產生方式不同，就學理而言，複數選區與單一選區的代表性有別，罷免公式應該可以做更細膩的調整；然而，複數選區的民代不像不分區立委是根據政黨名單順序脫穎而出，很難說不能罷免。事實上，日本、瑞士、及德國都有集體罷免民代的作法，實質上就是讓選民發動不信任案，特別是朝野政黨沆瀣一氣之際。

施正鋒直言，選民既然可以透過選票來授權，當然也可以使用選票來收回成命。如果說「割藍尾」是改革，為何「割萊委」就是濫用？政客圖存猶抱琵琶，可以理解；專家為五斗米折腰，相當可憐；學者投懷送抱，非常委屈；「至於社運從政執兩端，十分可惜，既然全面執政，何不乾脆修憲拿掉人民的罷免權？」

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(中時新聞網)