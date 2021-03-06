Jennie被追問「有沒有感興趣的異性」，內心緊張貓耳擺不停。（中天綜合台提供）

韓國人氣女團BLACKPINK去年作客超夯綜藝節目《Running Man》，展現強大綜藝感及私下活潑的一面，玩起遊戲更是毫無包袱。而日前團員Jennie和師兄G-Dragon（GD）爆出秘戀，網友也發現似乎當時在節目中就已經露餡。

Lisa甫出場即大秀招牌舞技「計程車舞」，隨音樂扭動身體，更浮誇擺出招計程車手勢，銳利眼神加上充滿泰式風情的舞蹈，讓在場眾人大呼：「真像娃娃，太可愛啦！」眾人起鬨全昭旻也來模仿一段，只見全昭旻用著帶有年代感的舞姿搖擺，音樂相同卻完全走味，遭隊友取笑：「你的計程車舞怎麼散發著酒精的味道？」就連舞蹈原創者Lisa也笑到不行。

進行到「用貓耳道具測謊」環節，測試者只要興奮或緊張，貓耳就會隨之擺動。Jennie被光洙追問：「有沒有感興趣的異性？」只見她內心緊張，貓耳激動擺個不停， Jennie為自保趕緊反撩光洙甜喊：「歐爸！」讓光洙完全招架不住，害羞模樣一覽無遺，眾人也狂虧光洙：「你別問這種問題，為了讓自己開心，太明顯了！」你來我往逗趣對話更意外爆出BLACKPINK內幕，當光洙問：「把房間弄得最髒的成員是誰？」Jennie毫不猶豫回答：「Lisa！」讓在場所有人驚呼：「雖然玩遊戲很重要沒錯，但妳怎麼什麼都回答！」

BLACKPINK不僅團體活動成績優異，去年陸續和Lady Gaga、Cardi B等國際大咖合作，在國外擁有超高人氣。成員們在各領域皆有不同發展，擁有好身材的Lisa近期在大陸綜藝節目《青春有你3》擔任導師，嚴厲卻不失可愛的形象大受好評；「人間香奈兒」Jennie在網路大放異彩，個人YouTube頻道成立4天，訂閱數即破200萬創新紀錄；門面擔當Jisoo忙拍新劇《雪滴花》；主唱Rosé則準備單飛發行個人專輯。

《Running Man》每周日晚間6點請鎖定中天綜合台36頻道，該集內容將於明（7日）晚播出。

(中時 )