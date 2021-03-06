中國一名女子幫朋友接送小孩，甚至還讓朋友的小孩在家中等待朋友下班，這段時間長達2年半，而且這中間分文未取。沒想到，有一日朋友的小孩因為意外受傷後，朋友竟然翻臉不認人，將這個倒楣的女子告上法院，要求賠償小孩的醫藥費。

根據《網易新聞》報導指出，居住在山東濟南的張女與杜女是朋友，兩人的小孩都在同一家幼稚園上課，由於張女是家庭主婦，平時有比較充裕的時間，所以時常幫上班族的杜女接送小孩，甚至讓杜女的小孩在家中等待張女下班來接，甚至有時候杜女與他的小孩就這樣一起在張家吃飯。而這樣的日子就持續了兩年半，期間張女也沒有跟杜女收取任何的費用。

而在2019年6月19日時，張女在接杜女小孩回家時，路上發生意外，杜女的小孩從機車後座掉下來，皮膚因此產生挫傷，張女第一時間通知杜女，而杜女隔日也請假帶小孩到醫院接受治療，並且因此住院6天，期間張女曾到醫院探望，並留下人民幣2000元的慰問金，之後杜女透過保險理賠支付醫藥費人民幣7757.04元。

沒想到的是，在小孩出院後，杜女就把張女告上法院，要求張女賠償小孩的醫藥費、護理費、交通費共計6657元。而法院一審法院認為張女騎車載著2名小孩，明顯違反交通法規，必須承擔相當責任。而杜女身為小孩的監護人，在明知張女騎乘的機車有存在風險的情形下，仍然將小孩交付給張女照顧，也必須要負起相關責任，法院一審判決張女必須賠償醫療費5429.93元、護理費420元、交通費140元，扣除已支付的2000元，張女仍需賠償3989.93元。

事後張女不服判決提出上訴，而二審法院認為，張女無償照顧杜女小孩，而且事發當時，張女將杜女小孩放在有固定座位的安全椅上，讓自己的小孩待在有安全隱患的腳踏板上，已經盡到相應的責任。再加上杜女明知到張女已違反交通法規的方式接送小孩，卻仍然同意，小孩受傷的責任應屬於杜女身上，是故，二審法院判決張女無罪。二審法院甚至表示「張女士這種鄰里朋友之間善意行為，互幫互助、團結友善的良好道德風尚是值得肯定的。小孩受傷，雙方都很心疼，小孩父母應正確對待本次事故，不應遷怒於張女士。」

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(中時新聞網)