比起難以預測的戀愛，永遠在身邊撐腰的好姐妹更可靠！運勢命理網站「靈匣網」就點名，人生中ㄧ定要跟以下4星座女生當好朋友，不僅溫柔貼心，更男友力破表超有義氣，有她們當閨蜜最幸運。

▍白羊座：義字當頭

白羊座平時聊起姐妹間的心裡話總是毫不保留，讓人感受到被敞開心扉的溫暖。天生是個直腸子，對姐妹更沒有心眼，心裡想什麼第2秒就告訴你，如果你在感情上遇到難過的事情，她們更是直接偏袒、打抱不平，陪你痛罵渣男3天3夜都不會喊累，始終和你保持一個鼻孔出氣。

▍天秤座：靈魂伴侶

12星座裡，唯一完美平衡了親情、友情、愛情的人就是天秤！換句話說，在天秤心裡，朋友的分量不會比家人低，對於戒備心重的天秤座來說，要做朋友就已經考驗良多了，更何況是閨蜜，那就意味著你和她有不可取代的回憶。她的原則是，我的衣櫃、化妝品、零食都是你的！

▍射手座：情緒小太陽

如果你的閨蜜是射手座，那你一定是人間最快樂的人！射手座雖然總被說是個追求自由快樂的人，但她其實很在意身邊親近好友的情緒。當你開心時，她會想方設法保護住你的開心，並跟你一起開心。但當你情緒不好，她會加大自己樂觀情緒的能量，趕走你的負面情緒。

▍雙魚座：感同身受

雙魚座的女生向來細膩入微、溫柔耐心，就算是當朋友都會讓人覺得被尊重、被溫暖，更何況是姐妹！她會感受到你每一句沒說出口的潛台詞，會包容你每一次戀情失敗後無法釋放的情緒，絕對不是好為人師的指導，而是貼近內心情感的共情。

(中時新聞網)