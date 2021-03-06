秋行軍蟲難防治，中央宣布7月起將不補助噴藥、工資，農民得自主管理，學習與秋行軍蟲和平共處，引起農民恐慌，台南鹽水區農會將向政府爭取專案補助。（莊曜聰攝）

對於秋行軍蟲危害，中央決定防治作法將進入第三階段過渡期，從主動防治變成與秋行軍蟲共存，7月起將不補助噴藥、工資，等於要交給農民自主管理，南市鹽水、學甲、新營一帶種植硬質玉米面積逾7000公頃，農民擔憂政府不補助，相關成本增加，防治上更難有效果，非常憂心。

硬質玉米耐旱又較少病蟲害，在每年9月種植，隔年3月進入採收期，台南市溪北鹽水、學甲、新營一帶為主要種植區，但2019年6月爆發秋行軍蟲害，使得玉米平均產量減少約2成左右，雖然有持續防治，但無法斷根，最後只能選擇與「牠」和共存。

中央「秋行軍蟲災害緊急應變小組」日前召開第9次災害防治會議，決議今年3月1日起到6月30日止，進入第三階段過渡期，對於發生災害田區仍提供2次藥劑補助，但不再補助施藥工資，7月1日起則進入第三階段，交由農民自主管理。

鹽水區農會總幹事邱子軒說，這項政策將增加種植硬質玉米與青割玉米的成本，而農民防治意願及步調將有更大差異，防治沒有整體性，蟲害一旦擴散開來影響產量，國產硬質玉米供應將再受衝擊。

劉姓農民說，硬質玉米是粗放型作物，田間管理不難，但蟲害的確造成困擾，希望相關單位能找到更有效的防治方式。

台南區農業改良場朴子分場長游添榮建議，可以比照荔枝椿象防治方式，結合雲林、嘉義及台南3個硬質玉米主要產區，向農委會防治所提出專案防治需求，未來在雲嘉南產區同期、同步防治撲殺秋行軍蟲，也減少農民負擔。

(中時 )