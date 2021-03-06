大陸舉辦全國「兩會」，「十四五」規畫和2035遠景目標草案的審議成為此次會議重點議題，據大會5日公布的草案，大陸將加強與台灣的經濟產業融合，推動金融合作、引入符合條件的台企赴陸上市。

據該草案，大陸在「十四五」時期欲推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅實一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

草案中對台部分強調，將深化兩岸融合發展，要保障台胞在陸享受同等待遇，持續出台實施惠台利民政策措施。對台企有諸多扶持措施，包括支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，更稱要推進兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市。

同時，草案指出，將加大福建、昆山等地的兩岸產業合作，推進海峽兩岸產業合作區、平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等兩岸合作平台建設。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設，打造兩岸共同市場。

在人文交流方面，草案提出，推動兩岸文化教育、醫療衛生等領域交流合作，促進社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進兩岸同胞共同傳承和創新發展中華優秀傳統文化。

(工商 )