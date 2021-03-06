美債殖利率周五（5日）一度飆升至1.62％，道瓊指數也跟著劇烈震盪，盤中挫跌逾150點，最低來到30766點，隨後殖利率稍收歛，指數由黑翻紅，尾盤驚天逆轉衝上31580點，高低巨幅波動超過800點，其實，這一夜市場有兩大利多消息抵銷債市干擾疑慮，美股四大指數終場收高，道瓊收紅近 600點，終結本周刺激動盪的行情。

利多一、非農就業數據亮眼。

美國勞工部周五公布最新非農就業報告，2月非農新增就業37.9萬人，較市場預期21萬人高出很多，反映新冠肺炎疫情緩和帶動經濟活動回升，失業率下滑0.1%至6.2%，平均時薪年增5.3%，符合預期。

利多二、聯準會官員稱接受通膨走高，且不擔心美債殖利率上升。

聖路易聯準銀行總裁James Bullard周五表示，若通膨超過聯準會2%目標，甚至一段時間內達到2.5%，都是可以接受的情況。他提到，美債殖利率正重返疫情爆發前的水準，目前還不會造成債券市場混亂，而「美債殖利率上升並不令人擔憂，意味著經濟前景正在改善。」

Bullard談話之後，10年期美債殖利率從升破1.62%，隨後回跌到1.55%，激勵美股盤中從下跌逾150點上演大逆轉，尾盤狂漲近600點，高低巨震超過800點，四大指數全面收紅。

道瓊指數上漲 572點（或 1.85%），收在31496點；標普 500指數上漲 72點（或 1.93%），收在3841點；那斯達克指數上漲196點（或 1.55%），收在12920點；費城半導體指數上漲89點（或3.15%），收在2920點。

半導體股連袂大漲，美光暴漲5.45%；應材與英特爾分別上漲 4.81%、4.13%；高通上漲1.53%；輝達（NVIDIA）和超微（AMD）則小漲 0.74%、0.99%。台股ADR也跟著收紅，台積電ADR大漲4.51%；聯電 ADR上漲 2.50%。

金融機構Fundstratk研究部主管Tom Lee接受CNBC專訪時表示，市場正面臨兩件事，首先是通膨風險使投資人對前景感到擔憂；其次債券市場正在測試聯準會，投資人因而恐慌。但他認為，本周股市下跌反而是逢低買進的時機。

(中時新聞網)