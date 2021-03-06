回憶殺》近來福原愛和江宏傑婚變消息鬧得沸沸揚揚，也讓大家討論起異國婚是否真的難維持，55歲全方位女星姚黛瑋，和結縭18年洋籍尪離婚，原因和聚少離多有很大關係。

姚黛瑋18歲就參加「金韻獎」民歌比賽，拿下優勝 ，1986年以歌星身分出道，至今已出過七張唱片，但讓她最廣為人知的是，1991年與曹蘭在華視《綜藝萬花筒》搭檔合演「檳榔姊妹花」，頂著半屏山假髮及台灣國語，讓她一炮而紅。

但姚黛瑋卻不快樂，因為她進電視圈是想唱歌，但卻被貼上丑角標籤，當時從歌手轉作檳榔姊妹花，雖然表面上看起來名利雙收，但其實她自己內在非常不認可、無法接受這個角色。

姚黛瑋因和曹蘭合演「檳榔姊妹花」爆紅。（圖/本報系資料照）

因此她開始接觸心理成長課程，並到海外短暫進修，也因此認識大11歲加拿大籍老公錢伯陞，回台灣後，她也持續發唱片和跨足舞台劇、主持，1999年和錢伯陞完婚。

婚後通告依舊滿檔的她，搭上模仿風潮，扮演女主播、民代、政要官員等，更演出八點檔，眷村出身的她苦練台語，活靈活現的演技，讓她在舞台劇、節目主持、模仿秀及電視劇都相當成功。

不過姚黛瑋看似幸福的異國婚姻，但在老公外派北京後變調，夫妻倆平均2個月才見一次面，她更曾自爆房事陷入低潮，要靠電動按摩棒DIY，甚至懷疑老公有小三。

姚黛瑋2017年和結縭18年外籍尪離婚。（圖/本報系資料照）

2019年姚黛瑋鬆口認了2年前已簽字離婚，「其實我也是需要時間去接受自己是『失婚』身分，所以花了2年時間，我們做不成夫妻，彼此還是最好的朋友和家人」。至於離婚原因，姚黛瑋透露，夫妻「有名無實」多年，曾鼓勵老公交女朋友，她很願意放手。

她坦言，遠距離對兩人感情傷害太大，因此協議離婚，而對於前夫她不怨懟，更多的是感謝，「他教會我正向思考」，姚黛瑋過去很沒自信，覺得自己怎麼做都不夠好，前夫卻從不吝惜讚美她，「他讓我看見自己的好，因為他，我的人生更加豐盛」。

多年來都有延續心理課程的姚黛瑋，43歲考進實踐大學家庭研究與兒童發展學系，並修習心理輔導課，以第1名畢業，代表學生致答謝詞，如今在兩岸開設心理成長課程，開創事業第二春 。

由於她熱愛運動，也開始跑馬拉松及挑戰鐵人三項，她笑說，中年才活出了自己真正的樣子。

(中時新聞網)