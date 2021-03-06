頂新和德文教基金會贊助國內優秀青少棒選手，到日本讀書、打球，今天（6日）舉辦第3屆最終測試會。主辦單位表示，本屆624人報名創新高，實力也是歷屆最強；進入決選的13人，有多人具備遠投超過100公尺的實力，其中3人球速超過140。中華職棒味全龍隊選手張政禹、林桀晨今天應邀擔任評審，並分享職業選手心路歷程。最終獲選名單將於月底公布。

2016年起，頂新和德文教基金會魏應充創辦人推動「接棒未來」公益棒球計畫，除捐贈球衣球具到基層棒球，也透過旗下的「追夢工程」贊助國中畢業的優秀青少棒選手到日本打球留學。第1屆的3名追夢小將目前就讀日本石川縣金城學園遊學館高校。第2屆小將們預計下月前往日本，挑戰甲子園。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示：「追夢工程計畫報名人數一年比一年踴躍，很高興看到台灣基層棒球蓬勃發展，也感謝計畫理念獲得家長以及球員肯定。日前第1屆球員已經有人通過日文N1測驗，也希望第2、3屆的選手們追隨學長的腳步，在棒球技巧上日益精進，也能發展第2專長，提升未來投入社會的競爭力。」

全國唯一海選青少棒球員赴日留學的接棒未來追夢工程計畫，集結全國最優秀的小球員進行3階段測試，入選今天最終測試會的13名選手均是各校菁英，其中不乏U12國手、2020小馬聯盟國手，在測試會上更有多位選手飆出140火球，展現未來進軍甲子園的霸氣！

最終測試會包括基本測試如：衝刺速度、內外野守備、投打測試，也透過實戰比賽，測驗球員們在場上的臨場反應和品格態度，並由味全龍選手張政禹、林桀晨擔任評審，近距離觀察並做全方面評估，選出3位球員赴日留學。

味全龍張政禹是令人期待的內野新星，對於守備特別講究，他回憶，以前曾因為一次嚴重的守備失誤失去自信，但透過教練的鼓勵、心態的調整以及不斷的苦練，最終成功踏上職棒舞台。張政禹也特別勉勵小球員們：「守備是透過不斷的苦練累積而成，尤其高中更是球員基本動作定型的關鍵階段，無論是否有機會赴日留學，若想要繼續朝棒球之路發展，就要有下定決心的準備以及加倍的努力！」

曾就讀日本岡山縣共生高等學校的林桀晨，練就流利的日語能力，大聯盟前球員川崎宗則加盟期間，林擔任他的貼身翻譯。林桀晨表示：「旅日期間是人生一段難忘的回憶，雖然人生地不熟，但也培養了自己獨立個性以及第二外語能力，很高興追夢工程計畫能全額資助小球員赴日打球，幫助台灣基層棒球成長。」

「追夢工程」計畫最終測試會成績預計將於3月底公布，並視學校情況，安排入選小將赴日留學。

(中時 )