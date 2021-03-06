國民黨團日前協調立院8個委員會的委員名單，藍委鄭麗文因協商無法圓滿，為了團結與和諧，決定請辭書記長，經過4天的努力，黨主席江啟臣今天下午在黨中央與黨團總召費鴻泰、鄭麗文、前任總召林為洲會面，對鄭的忍辱負重表示慰勞與感謝，鄭最終表達願意接受慰留。

立法院有8個常設委員會，為了進入特定委員會一展長才，時常讓立委們搶破頭，國民黨團3日協商外交國防、交通、衛環、經濟委員會的名單，協調過程，書記長鄭麗文因協商無法圓滿，為了團結與和諧，表達請辭書記長的決定。

為了平息黨內紛爭，黨團總召費鴻泰第一時間積極慰留，4日還率黨團副書記長李德維、萬美玲前往黨中央，和黨主席江啟臣討論，大家均有志一同請江以主席的高度出面溝通，隔天（5日）江啟臣立馬和鄭麗文會面，期間費鴻泰也多次致電給鄭麗文，分頭努力慰留。

江啟臣今天下午召集費鴻泰、鄭麗文、甫卸任黨團總召的藍委林為洲會面，會中達成4點共識，首先，不論是立法院黨團或是黨部，都沒有所謂的「少康幫」，更沒有外傳的為主席選舉開戰。江啟臣更主張也承諾不會讓主席選舉影響黨團運作，一切尊重黨團自主。

其次，國民黨黨團運作不論過去未來，持續依照黨團運作規則運作。黨籍立委應該遵守黨團運作規則及慣例，不能破壞體制。費鴻泰並表達，將對黨團委員參與委員會分配方式，進行檢討及改革。

再者，林為洲更表示，將全力協助現任總召費鴻泰，團結一致對外，強力監督完全執政、粗暴蠻橫的民進黨政府。

最後，江啟臣以及兩位前後任總召林為洲、費鴻泰在會中，都對鄭麗文的忍辱負重，表示慰勞及感謝。鄭麗文在主席及2位總召力挺下，表達願意接受慰留，繼續為黨團服務。

(中時 )