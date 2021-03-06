由於談不攏機敏技術的智慧財產權問題，德國、法國、西班牙合作開發的六代戰機「未來空中戰鬥系統」（FCAS）計畫，目前已陷入僵局。法國達梭航空公司（Dassault Aviation）5日更公開表示，該國擁有「獨自研製戰機所需的全部技術」，暗示可能又要如「歐洲未來戰機」（FEFA）計畫時一般，離開團隊自行開發下一代戰機。

《國防新聞》（Defense News）報導，達梭航空執行長特拉皮爾5日在線上新聞發表會中，坦承「未來空中戰鬥系統」計畫陷入「麻煩」，目前難以邁入下一階段。他強調，由於德國和西班牙都選擇空中巴士（Airbus）為主承包商，因此達梭航空已接受降低自身研發比例的不利條件，僅擔負33%，而非原先的與空中巴士各佔50%。但第三國的加入，也讓技術共享問題變得更加複雜，特拉皮爾便指出，該公司數十年來研發出多種獨門技術，「沒有人能夠強迫我們放棄智慧財產權」。

特拉皮爾表示，所有人都希望現有計畫能順利實施，但仍然需要「備用計畫」，並強調達梭擁有獨立的戰機製造能力，且賽峰（Safran）能製造戰機用發動機、泰雷斯（Thales）能製造航電系統，再加上MBDA負責研製與整合各式武器，「我們擁有所有需要的專業技術」，暗示「備用計畫」就是離開研發團隊，自行研製下一代戰機。

法國1983年也曾加入「歐洲未來戰機」計畫，但最後退出，自行研發「飆風」戰機。（圖/DVIDS）

這並非法國第一次「放鳥」其他國家，1983年法國與英國、義大利、德國、西班牙一同啟動「歐洲未來戰機」計畫，但最後由於其他國家拒絕為該型機開發航空母艦用構型，讓法國決定退出，自行研發「飆風」戰機。值得注意的是，法國目前也堅持「未來空中戰鬥系統」須能於航艦上操作。

(中時新聞網)