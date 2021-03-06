嘉義市育人國小發展「小花農」特色課程，日前歡喜慶幫收，嘉義市長黃敏惠（前排中）也到場參與採收，肯定課程的教育與生命意義。（呂妍庭攝）

嘉義市育人國小發展「小花農」特色課程長達10年之久，今年種植相當討喜的綠石竹花，將分3天在校門口義賣。（呂妍庭攝）

位處嘉義市港坪花卉產區的育人國小，為結合地方特色，支持在地產業，10年來持續發展花卉課程，並在花農家長李建輝無償提供土地下，四年級學生化身小花農，種下希望種子，歷經4個月體驗，4日歡喜慶豐收，並在8日至10日連續3天辦義賣幫助校內弱勢家庭孩童，被喻為是另類挺台灣農業。

育人國小校長吳育楷說，學區有許多花田，不少家長就是花農，花卉是社區重要產業，所以10年前學校開始發展以花為主的特色課程，讓學生從觀察、認識，逐步進階到種植、產出、銷售，甚至以花為媒材進行多元創作，也因持續深化課程，育人的孩子從小與花為伍，對花卉有深刻的親近感。

吳育楷說，「小花農」特色課程由四年級老師所設計，最早校方還向鄰田租地種花，前家長會長李建輝為幫學校省錢，無償撥出自家花田的一角讓孩子學習種植，持續4個月的花農體驗，李建輝就是最好的老師，像學校要辦義賣，他還加碼提供100株麥桿菊給學生，希望圓夢計畫成功。

吳育楷說，盡管因土地重畫、人口外流、產業結構等因素，附近花田愈來愈少，從事花卉生產的居民也逐漸流失，但校方仍堅持持續推動花卉課程，就是考量地方特色應從小扎根，強化孩子對家鄉的認同感。

日前校方舉辦綠石竹花慶豐收活動，嘉義市長黃敏惠到場，對孩子種出美麗花卉十分讚嘆，說種植花卉不只是教育課程，也是生命課程，因為辛苦耕耘，才會珍惜手邊的幸福，肯定小花農各個充滿正能量。

吳育楷表示，此次收成的綠石竹已進行包裝，8日至3月10日上午7點20分至8點，將在校門口舉辦義賣活動，所得將幫助校內弱勢家庭孩童，把幸福送給需要的人，讓大家一起共好。

(中時 )