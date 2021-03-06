印尼近日發生一起男童遭鱷魚吞食喪命的慘案。一名男童在陪父親釣魚時，竟然被一條鱷魚給拖走，男童父親雖然想要救回自己的兒子，但由於鱷魚瞬間吞食調男童後就快速離開現場，父親與搜救人員直到隔日才發現鱷魚的下落，合力制伏後將鱷魚的腹部剖開，卻看到男童「完整」的躺在鱷魚肚子內，但卻早已斷了氣。

根據《每日郵報》報導指出，印尼8歲男童薩普查（Dimas Mulkan Saputra）於3日陪同父親到河邊釣魚，沒想到遇到一條長約7.9公尺的鱷魚攻擊，鱷魚瞬間將體型嬌小的薩普查拖走，雖然父親急忙出手想要救回兒子，甚至跳到水裡攻擊鱷魚，但是由於鱷魚瞬間就薩普查吞食完畢，之後便快速的離開現場，讓父親只能趕快找人幫忙。

而當地相關單位接獲父親的求助後，直到4日才在意外發生地附近找到這條吃人的鱷魚，一群人聯手制伏了這條鱷魚，並且剖開了鱷魚的腹部，希望薩普查還能存活。但沒想到鱷魚腹部剖開後，眾人看到的卻是早已沒有生命跡象的薩普查，而薩普查屍體完整，幾乎沒有任何的受傷。

目前薩普查已經被家屬安葬，吃人的鱷魚也在剖開腹部後死亡，被其他村民給另外埋葬。

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(中時新聞網)