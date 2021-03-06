34歲性感女歌手孟慶而(孟孟)是孟子第73代孫女，身材火辣的她，不僅人美歌聲甜，還遺傳到祖先的好頭腦，擁有政治大學新聞系的高學歷。然而孟慶而近日就因為捲入節目宣傳海報露點疑雲，成為網友熱議話題，對此她近日就在IG坦言心裡一度很不舒服，公開高清宣傳照大圖，澄清她真的沒有露點，只要稍加細看就會發現是衣服皺摺。

孟慶而受邀在庹宗康主持《國光幫幫忙之大哥是對的》客串尾牙主持人，一襲中空薄紗透視裝讓她好身材若隱若現。而她也沒忘記趁機宣傳新單曲《撩》，主持人張立東還貼心幫忙把她的宣傳海報秀出，未料就有部分網友眼尖注意到海報中的身穿白色細肩帶背心的孟慶而，疑似胸前洩春光，更在官方影片下留言「2:59 這宣傳照是...露點嗎？好猛」、「只有我看到宣傳海報有露點嗎？」

孟慶而日前上節目，捲入海報露點疑雲。(取自孟子國光幫幫忙之大哥是對的YouTube)

孟慶而捲入露點疑雲，日前終於在IG打破沉默揭真相，坦言她為此內心一度很不舒服，更公布宣傳海報的高清大圖照讓大家看仔細，喊冤自己尺度沒這麼大，更別說露點了，「也許網友一時看錯，以為是胸前凸起，但稍加細看就會發現是服裝皺摺，我看到標題時驚呆，點在哪？！

在去年聖誕節閃嫁交往3年男友Eddie的孟慶而，更特地感謝老公在她心情鬱悶時安慰她，樂觀地說有新聞就是好新聞，也感激婆家沒有責備她，「但著實帶來一些工作上的影響。總之，這尺度標籤太大了，我必須自清。」

(中時新聞網)