第一超高壓輸電線路耗時18年，台電人員在數十公尺高空完成艱鉅工程。（台電提供／呂筱蟬桃園傳真）

台電第一超高壓輸電線路耗時18年完工，6日宣布滿載啟用。（呂筱蟬攝）

台灣用電量逐年攀升，為維持穩定供電，台電耗時18年興建第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋—龍潭線」工程竣工，6日宣布滿載啟用，台電邀請工程人員細數辛勞與成就感，行政院長蘇貞昌與會大讚工程無名英雄並頒獎表揚。

台電董事長楊偉甫表示表示，舊超一路「板橋龍潭線」1974年竣工，數十年隨著經濟成長，舊線路輸電容量無法滿足用電需求，2003年起規畫更新線路，在既有線路兩側新建線路取代舊幹線，工程全線長達40公里，共施設105座鐵塔，涵蓋新北市、桃園市及新竹縣三縣市，完工送電後可增加 197萬瓩之融通電力，為進一步強化鐵塔結構，改採鋼筋混凝土基礎，提升抗風耐震能力，為北部地區提供更高品質、更穩定供電。

他說，以截彎取直手法施作石門水庫路段，使輸電線路以長跨距橫越水庫上方，其中，最長一段架空線路跨距達960公尺，是一般架空線路300公尺至400公尺間距的2倍以上，為國內首見的壯舉。

耗時18年的工程，有人從年輕做到老，台電北區施工處總領班蔡再棟年資40年，他說大部分電塔都是在深山中，必須靠長距離徒步及人工開挖方式施工，光是單趟腳程就要3小時，一座鐵塔短則半年長則1年多時間興建，幾乎都住在深山中，是「逐工地而居」的游牧生活，為了在緊湊工期內完成工程，久久才能返鄉一次，對回家的日子總是「望穿秋水」。

行政院長蘇貞昌表示，上個月美國德州大風雪造成斷電危機，影響全世界半導體產業發展，台灣也曾因電塔倒塌引起大停電，對全台民生及企業影響甚鉅，顯見供電穩定重要性。台電歷時18年完成工程，感謝第一線駐守工地人員長時間付出，成就國民的安樂幸福，建設更具競爭力的台灣。

(中時 )