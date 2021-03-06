女孩結婚與公婆同住，往往會衍生許多問題，造成婚姻破裂關鍵。有一名人妻最近向丈夫提出離婚，原因在於除了婆婆警告她與老公「太黏」、丈夫只會「吃睡」與「上班」，讓她想結束這段婚姻的關鍵在於，生小孩哺乳脹奶時，公公卻用齷齪的眼神猛盯她的胸部看，還說：「有變大」，把這件事告訴丈夫，他卻無動於衷，沒有任何作為，大哀莫大於心死，氣得提出離婚。

這名人妻在匿名專頁「靠北婚姻2.0」發文表示，剛結婚時，跟老公手牽手走路、家族聚會坐在一起，婆婆就來警告：「你們一定要怎麼黏嗎！」；難得夫妻休假排在同一天出去玩，也被婆婆抱怨「每天在一起，連我兒子休假也要黏在一起」。

人妻表示，她還能忍受婆婆這些刻薄言詞，卻無法忍受生孩子因為哺乳脹奶，公公竟然用齷齪的眼神，猛盯著她胸部看，還說出「變好大」的驚人之語，還會有意無意碰觸她的身體，讓她覺得受到侵犯。

更人妻痛心的是，老公只顧著「吃睡、上班」，把這件事告訴他，卻沒什麼作為，還跟跟公公有說有笑，甚至警告她在夫家受苦，不准跟娘家說。人妻再也無法忍受丈夫與公婆的一切離譜行徑，提出離婚，不料夫家竟嗆協議書必須載明「小孩18歲前都不能看，不能要贍養費，若男方不幸去世，小孩歸公婆。」

網友看了相當憤慨，建議人妻「打官司離婚吧，哪來的媽媽寶貝大巨嬰，嫁到這種有夠慘」、「協議書內容牴觸法律無效」、「只能說你太單純了！也太容易把自己嫁掉了！」、「只能說妳還沒認清一個男人時就衝動嫁了」、「你也太乖了吧，叫你不能說就不能說嗎？什麼年代了，還在演苦命媳婦嗎？」

(中時新聞網)