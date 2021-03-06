侯友宜透過放大鏡欣賞毫芒雕刻家陳逢顯的作品。（王揚傑攝）

「工藝之華系列展－新北市台灣工藝之家聯展」今（6）日在新北市藝文中心開幕，新北市長侯友宜專程出席開幕儀式，展覽集結新北市14位國家級工藝師，共展出7大類41件作品，創作形式多元，涵蓋各項工藝領域，包括陶藝、金工、石雕、皮雕及難得一見的珊瑚及毫芒雕刻，侯友宜對細緻又有巧思的作品讚嘆不已，並允諾大力推廣，讓更多人認識新北工藝之美。

展出作品運用罕見材質，極具特色，珊瑚雕刻家黃忠山以稀有的珊瑚雕刻見長，以觀音像為題材；陳逢顯以毫芒雕刻著稱，在針孔上呈現2隻臺灣水牛，迎接2021牛年，有「牛轉乾坤」之意；段安國則以皮革展現人物傳神樣貌，以懷舊調性傳達人性與生活百態。另外還有陶瓷類藝師施宣宇，以優雅細膩的手法，結合冷峻的當代線條，表現出新世代的新思維；許朝宗則運用黃金與漆線雕來打造陶瓷的新面貌。

侯友宜表示，新北市在台灣工藝之家競賽六屆有14位工藝藝術好手得到政府的肯定，包括陶瓷類、製鼓類、珊瑚雕刻、毫芒藝術及金工、皮革等，這些表現亮眼的工藝之家，所有作品新北市藝文館展出到3月底，這些藝術都是無價，期待更多人到藝文館來欣賞這些作品。

文化局表示，這次展出作品的有陶瓷、石藝、皮革、金工、製鼓以及毫芒雕刻、珊瑚雕刻七大類別，除了今日開幕的聯展以外，四月份將在林本源園邸展開「109年新北市文化資產新登錄的傳統藝師聯展」，透過系列展演方式，希望大家一起認識新北匠心之作。

侯友宜透過放大鏡欣賞毫芒雕刻家陳逢顯的作品。（王揚傑攝）

放大鏡下的毫芒雕刻家陳逢顯作品黃金鼠。（王揚傑攝）

(中時 )