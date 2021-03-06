國父紀念館中山青年藝術獎首度高雄巡迴展出，此為油畫類中山獎得主楊宥勝。（柯宗緯攝）

國立國父紀念館與高雄市文化局共同主辦「2020中山青年藝術獎巡迴展」，今（6）日起在高雄市文化中心至高館展出至23日，展出50件得獎作品，鼓勵青年藝術家開拓視野、精進創作，下一站則將前往澎湖縣洪根深美術館巡展。

「中山青年藝術獎」舉辦5年來首度巡迴到高雄市展出，同時是國父紀念館近10年來與高雄市所進行一次重要的文化交流。辦理的5屆以來，不少傑出的高雄青年藝術家，從最高榮譽的中山獎到佳作、入選等皆獲獎受肯定。

國父紀念館館長王蘭生指出，國父紀念館主辦中山青年藝術獎是鼓勵年齡20至45歲的年輕藝術家創作發展。徵件類別分為水墨、書法及油畫等3類，總計收件近160件，經過初審及複審兩個階段，選出得獎者共49位。

王蘭生認為，青年創作甚或是成熟的藝術家，都需要市場的支持，尤其是年輕人在剛在市場上面開始冒出頭來，更需要大家的協助跟支持，因此希望透過「中山青年藝術獎」為品牌，跟中華民國畫廊協會合作，將3位中山獎得主推介到「2021臺中藝術博覽會」，藉由市場上面的活絡，然後透過市場的資金挹注給青年藝術家創作。

今（110）年度中山獎得主共有3位，分別為水墨類陳仕航、書法類陳昭坤、油畫類楊宥勝，各獲得獎金新臺幣30萬元及獎座1座。第二名及第三名得主每類別各1位，分別獲得獎金新臺幣10萬元及5萬元，另外佳作獎，每類別各5位，每位可以獲得獎金新臺幣1萬元。

國父紀念館中山青年藝術獎首度高雄巡迴展出，集結50件得獎作品。（柯宗緯攝）

高市文化局副局長簡美玲（左）歡迎國父紀念館館長王蘭生，將中山青年藝術獎首度移師高雄巡迴展出。（柯宗緯攝）

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