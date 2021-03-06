有「90年代古典美人」之稱的資深藝人邱于庭，近年醉心油畫創作，近期於聯合展覽中展出人生第一幅畫作「喜悅」。（盧禕祺攝）

62歲資深女星邱于庭是昔日中視當家花旦，有「90年代古典美人」之稱，30年前經營珠寶店，也因緣際會接觸油畫，沒想到因此瘋狂愛上，跟著老師學了3年油畫，6日與畫室合辦「韶光 x 四季」聯合畫展，展出自己第一幅名為「喜悅」花系列創作，也是她暌違多年首次公開露面。她158公分、45公斤，有著D奶、25吋蠻腰好身材，雖是射手座卻有處女座的高標準，「我以前都22腰，現在算胖了！」幾近平坦小腹仍不滿意「有點小腹了」，讓人不得不敬佩女星嚴以律己精神。

邱于庭平時不吃油炸、甜食，也不太碰冰，偶爾會喝冰牛奶，喜歡按摩、泡澡保養身材。她出道40多年，舊衣依舊穿得下，前幾年臨時要參加周遊（阿姑）的活動，沒想到衣服還太大，不得不拿迴紋針扣住以免滑落，自己想想也挺困擾「不知道腰為什麼越來越細」。雖然她過去鮮少運動，但近年開始嘗試打羽毛球，每週維持1小時。私下的她是宅女，最久可以2周不出門，因疫情關係廚藝大增，拿手菜包括義式烤魚、台塑牛小排、韓式牛骨湯等，好手藝堪比主廚等級，也有興趣開設Youtube分享料理、養生之道。

這些年沒拍戲的日子，她醉心於油畫之中，其實邱于庭從小跟著父親畫素描，10多年前也學過膠彩，但當時對畫畫沒耐心，後來進演藝圈拍戲，幾乎沒時間再碰，直到30年前開珠寶店，故宮博物院院長秦孝儀（秦伯伯）送她一幅字，她一直珍藏著，3年前再重裱框的畫廊，因緣際會看到鄒佳哲老師的畫，讓她相當驚艷，透過畫廊老闆牽線，讓她再度開啟繪畫世界。

邱于庭愛畫到「瘋狂」，學畫3年天天畫，等於是一般人10年的進度。邱于庭最愛畫花草，原本畫架放客廳，她早畫晚也畫，弄的手上、臉上都是油膏，還畫到眼睛出血，她驚覺這樣不好，才趕緊把畫架移到院子。她形容與畫的互動像約會，不需約時間或看臉色，相當自得其樂。偶爾碰上盲點，也會沒自信，但感謝鄒老師鼓勵，就算她半夜4點傳訊息請教，老師也不厭其煩為她解惑，但也虧她「你是唯一敢半夜吵我的學生」。

邱于庭晚睡或許也跟潛眠有關，就連蟑螂爬過也會被吵醒，不過她自豪「我如果太睏，就徒手把蟑螂抓起丟掉」，驚見古典美人私下如此勇猛。她也沒習慣每年健檢，原因是30年前因朋友邀約，她第一次做全身檢查，當年照胃鏡要喝麻藥，穿著後開的檢查衣、還不能穿內褲，跟一群老先生老太太一起排隊，「超尷尬，我就嚇到，自此再也不做」，現在僅3個月做1次驗血檢查。

邱于庭一雙兒女於國外求學，因疫情返台，邱于庭透露21歲「酷女兒」也愛畫，風格則是當代藝術，原本還考上紐約藝術大學，但她卻不准女兒唸，如今想起有些後悔，曾問女兒會不會怨她，她女兒僅回「還好啦」。24歲帥兒John今跟著媽媽現身畫展，近期在建設公司實習。她沒急著想當阿嬤，希望兒女30多歲再結婚。

邱于庭拍過《包青天》、《大執法》、《七世因緣》不少經典作，最後一部戲是2011年《父與子》，也回想螢幕初吻是寇世勳，激吻戲則是在《三國英雄傳之關公》與宋達民的360度吻戲，當時應導演要求，本身有些潔癖的她，前一天不敢吃大蒜、瘋狂刷牙，她笑說「不知道有沒有委屈宋達民，他小我很多歲」，這兩人也是她唯二拍過吻戲的演員。

當年邱于庭正紅時，曾被圈內說「難搞」，她不避諱「我現在還是難搞，因為我很要求，老闆應該要謝謝這種難搞演員，才會拍出好東西」。她提起拍《包青天之鴛鴦蝴蝶夢》時，每個鏡頭她都要檢查，已故導演陳俊良當時也很配合她，「那部現在還是好看，就是難搞來的」，寇世勳也曾跟她說「多幾個難搞演員，台灣戲劇圈就不是這樣」。不過她過去推掉不少戲，如今回顧前半生，自評「有得有失」，若重新來過，她會再好好把握。

邱于庭本名邱鳳華，雖未透露目前是否改名，但對於這2個名字，她更喜歡邱于庭多些，認為用藝名的確運較好。前幾年她結束珠寶事業，笑稱「買珠寶就好，不要賣，等我當貴婦再買珠寶，先專心畫畫」，不過她沒考慮開個人畫展，認為畫畫是為了自在、快樂，不希望有壓力，希望有機會開義展做公益。「韶光 x 四季」聯合畫展即日起至3月18日於台北市藝文推廣處第三展覽廳展出。

昔日中視當家花旦邱于庭保養得宜，舉手投足展現優雅氣質。（盧禕祺攝）

邱于庭母子合體拍照，兒子不習慣面對鏡頭，被媽媽虧「你又不是明星，我才是」逗笑全場。（許政榆攝）

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