日本IT人才的短缺逐年增加，而日本的數位化轉型之路，在新冠疫情的影響下，漸漸受到重視，所以政府和企業接連祭出優渥的薪資和較靈活的工作方式，爭奪有能力的IT人才。

據《日經中文網》報導，日本金融廳在徵才網站上，開出了1千萬年薪的優渥條件徴才，僅5-6個職缺卻引來數百人應徵。金融廳將提供高於日本公務人員平均薪資（每月約40萬日元）的收入來吸引人才。

另一方面，日本欲在今年9月成立的數位廳，同樣也祭出千萬年薪且每週只需工作3天的賣點，公開招募人才，吸引1400人應聘，達職缺數的40倍。

日本政府開出豐厚的條件吸引IT人才，民營企業也不落人後。大型IT企業SCSK在2020年給予部分職業3千萬日元以上的年薪；經營日牌服飾Uniqlo的迅銷公司針對數據分析技術的人才，以2千萬日元的年薪招聘，且再以能力做適當的增加。

受到疫情的影響，日本對數位化轉型愈發重視，也正視IT人才短缺的問題。三菱日聯摩根士丹利證券的宮崎浩表示，「在新冠疫情大流行的契機下，IT投資的重要性進一步提高，著眼於未來的企業正在加快確保人才」。

在政府與民間企業的徵才角力中，求職者對兩者的看法尤為重要。大型IT企業員工表示，「考慮待遇和職業發展的情況下，民間企業更有吸引力，不會有想跳槽到政府部門的想法」。

該報導稱，日本鮮少有借助在政府部門任職的經歷，以提升在民營企業資歷的案例，能夠在政府部門高升的多是大學剛畢業即入公職的人。

(中時新聞網)