大陸太空計劃再獲突破，由中國航天科技集團有限公司六院研製的500噸級液氧煤油火箭發動機全工況半系統試車取得成功，標誌著中國500噸級重型運載火箭發動機關鍵技術攻關取得重要突破，為後續重型運載火箭工程研製打下基礎。

據《中國航天報》報導，此次試驗為發動機除推力裝置外，組件配套完整的系統試車，也是該型發動機首次全工況試車。試車啟動、轉級、變工況與關機過程工作平穩，驗證了發動機設計、製造和試驗方案，為下一步進行發動機整機試車等研製工作奠定了基礎。

該發動機是目前世界上推力最大的雙管推力室發動機，採用全數字化設計與管理，相比120噸級液氧煤油高壓補燃發動機，推力增大了3倍，比衝提高了3 %，推質比提高了25%，發動機綜合性能指標達到世界先進水平。

重型運載火箭是航天強國的標誌之一，目前中美俄均在研製這種類型的火箭。其中長征九號是中國研製的重型運載火箭，主要負責中國載人登月、載人登火等多種大運載高難度任務。中國探月工程首任總指揮欒恩杰此前透露，目前長征九號論證工作基本結束，一些關鍵技術預研也有了重大突破，為正式立項奠定基礎。

(中時新聞網)