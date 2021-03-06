國民黨立委鄭麗文(圖為資料照)

大陸日前以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，暫停進口台灣鳳梨，引起輿論譁然。民進黨台北市議員王世堅在政論節目中分析台灣農產出口狀況，指台灣未過度依賴大陸市場，希望陸方提出證據「生要見蟲，死要見屍」，王世堅語畢讓節目來賓笑成一團，藍委鄭麗文也表說，她百分之百贊成王世堅的說法，所以現在應該和大陸接觸、談判，並呼籲停止政治惡鬥。

王世堅5日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，台灣去年農產品出口，大陸占最多，有20.7%，但日美加起來占將近三成，從冷凍魚、花卉、冷凍蔬菜 一直到薯粉、澱粉，前三名都沒有大陸，台灣把十大農產品很均衡的外銷到各國去。

王世堅拿出另一份統計報告指出，去年以來，前三季外銷金額裡，新南向有顯著的效果，新南向整體經貿額是439億，光水果就賣了250億新台幣左右。對於小英執政後，賣給大陸的生鮮水果增加，王世堅說，「沒錯，因為大陸離我們最近，如果大家互相需要，他要大量買，他最近，一天就過去了，賣到日本還要兩天，賣美國要更多天，還要配合冷鏈和其他包裝技術，如果大陸和我們互相需要，這很好」。

王世堅又稱，前總統馬英九執政時，水果賣得比較差，是因為控管很差，當時還曾被驗出農藥超標，而在民進黨管理下，都有將近100%的合格率。同時，針對大陸稱驗出台灣鳳梨有介殼蟲，王世堅要陸方出示證據，「生要見蟲，死要見屍」，王世堅說到這裡，現場來賓不禁莞爾，笑成一團。

對此，鄭麗文表示，「我百分之百贊成世堅兄的主張」，所以就是要跟大陸接觸、談判，「檢驗結果在哪？證據在哪？這樣就接觸了對不對？現在就是沒有接觸，然後技術性談判，如果沒有蟲，你栽贓我，罵死他；如果有蟲；就說要怎麼改善，下次沒有蟲就好了」。

鄭麗文認為，什麼都沒有接觸，也沒看到介殼蟲的屍體，就說大陸是惡意的，後面鳳梨還要不要賣？鄭麗文更指出，王世堅所言剛好和綠委陳亭妃說的相反，她也搞不清楚到底馬英九水果賣得好不好，但這也不重要了，藍綠政治口水不能幫農民賣鳳梨，兩岸問題要很務實去處理。

鄭麗文也說，就事論事，照理說農產品的政治味應該要是最低的，這兒件事談不談得通，就要考驗彼此的耐心和務實的程度，鳳梨歸鳳梨，農業規農業，不要再政治惡鬥了。

(中時新聞網)