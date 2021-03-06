南韓千年古剎內藏寺，因僧人口角而慘遭祝融之禍，大雄寶殿付之一炬。

據《韓聯社》報導，位於南韓全羅北道井邑市的內藏寺，5日晚間慘遭祝融之禍。儘管消防人員全力搶救，但大雄寶殿因為木造建築，仍付之一炬，令南韓民眾憤怒而心痛。警方表示，火警原因竟是寺內僧侶口角後，其中1人借酒澆愁，酒精催化讓其越想越怒，最後潑灑易燃物並縱火。

報導中指出，縱火犯為1名53歲僧侶。其縱火後隨後報警，目前已為警方逮捕。其表明，3個月前寄宿該地，近日卻與大雄寶殿僧侶起口角。自己對寺廟的作法相當不滿，憤怒之餘縱火洩憤。

警方於接獲火警通報後的18分鐘趕抵現場。這場火警共動員85名消防員與21輛消防車，卻為時已晚。大雄寶殿慘遭烈焰纏繞，甚至其中佛像也難逃一劫。由於燒毀的大雄寶殿為重要文化資產，估計損失恐高達17億韓元。

報導表示，建於636年的內藏寺，曾4度遇劫並重建。該寺於1539年遇上朝鮮中宗「僧徒濁亂事件」而首度遭遇祝融之禍，日後又分別在日本入侵、韓戰與2012年電線走火而慘遭火吻。2012年大雄寶殿火警後，井邑市集資25億韓元整修；孰知時隔9年又再次失火。唯一慶幸的是，這次火警並無人員傷亡。

(中時新聞網)