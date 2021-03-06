6日在板橋體育館登場的SBL下半季賽程，台銀靠著洋將艾爾文強勢傷癒復出，貢獻30分、5助攻與6籃板，其中包含最後2.7秒的致勝兩罰，終場83比80氣走璞園建築中止4連敗，台銀總教練陳國維賽後自爆，艾爾文不僅膝傷，更有「投籃失憶症」。

「你沒發現艾爾文前兩場比賽，在場上幾乎不投籃、只用上籃取分嗎？因為他在美國G聯盟打球時，投籃姿勢被改成很怪，讓他根本沒信心出手投籃，」陳國維說，「所以在他養傷期間，他就要求我跟桑一慶針對他的投籃訓練，才慢慢修正好。」

艾爾文自從去年12月26日右膝受傷，整整缺席70天、缺席11場才告復出，結果今天投21中9，含三分球投6中2，11罰10中，除了展現他的膝蓋傷勢徹底恢復，也感覺他找回昔日投籃自信，「我現在感覺很好，能跟隊友一起上場打球很棒。」

「我上半場打得有點粗糙，下半場才慢慢找回球感，畢竟我花了很大努力重新回到球場，當然格外希望有所表現，」艾爾文說，「我想自己可以治癒投籃失憶症，完全還是靠找回自信，感謝教練團在過年期間陪我苦練，必須給教練和隊友最大的感謝。」

除了開心迎來艾爾文的回歸，陳國維賽後更希望球隊下半季可以力保健康，「最近我開始攻擊球員心理，期望能用不同方式跟他們對談，也讓他們繼續成長。」只是陳國維隨即坦承傷兵潮仍未遠去，「蘇士軒這場比賽大扭了，看來需要休息一段時間。」

(中時 )