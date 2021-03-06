泰山高中人數較光復多，但光復現場架設大聲公高呼「城隍廟雞排最好吃」也很吸睛。

泰山高中人數較光復多，但光復現場架設大聲公高呼「城隍廟雞排最好吃」也很吸睛。(戴上容攝)

今學年度HBL男、女甲級4強決賽今日在台北小巨蛋點燃戰火，泰山高中、光復高中之戰在當天壓軸登場，「最強高中生」泰山劉丞勳、光復陳將双再度較勁，成為賽事一大焦點，泰山高中校長李立泰表示，泰山高中過去拿下2次的亞軍，他檢討過後，這次賽事特別在賽前帶著球隊到泰山高中旁「泰山巖」拜拜，祈求球員平安、盡力打球，希望這次拿下冠軍。

今學年度HBL男、女甲級4強決賽今日在台北小巨蛋點燃戰火，最受矚的賽事泰山高中、光復高中之戰六點開打，場外四點多就出現排隊人潮，泰山高中人數較光復多，但光復現場架設大聲公高呼「城隍廟雞排最好吃」也很吸睛。

對於這次賽事，泰山高中李立泰信心滿滿表示，泰山高中較光復高中搶進地利之便，今天四強賽，主辦單位表示可以進場1100人，泰山高中學生、校友們一呼百應，今天現場人潮爆滿，且校友們團結一致，全都穿起象徵「黑色旋風」的黑衫，拿起加油排為泰山高中加油。

李立泰說，這次泰山高中很有信心，希望這次可以為新北市爭光，可以到新北市府和市長侯友宜見到面獻獎。泰山高中教師謝文雄表示，校長很重視學校多元發展，泰山高中口號「黑色旋風、登峰造極、泰山高中、所向無敵」就是在校長指導下泰山人人都會高呼的口號。

(中時 )