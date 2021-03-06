苗30線聯大路整體改善工程將進行生態檢核工程及相關工作，邀集生態專家現勘，納入生態友善設計。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取苗栗市聯大路道路改善計畫，將於9日進場施作，由於聯大路附近曾有石虎出沒，並因應林務局「重要石虎棲地保育評析」，透過生態檢核諮詢，討論新設3座動物通道橫越箱涵、石虎警告標誌、生態友善對策等，工程期間每月召開生態檢核諮詢會議列管追蹤，維護生物多樣性資源與棲地環境品質。

聯大路工程將拓寬車道、修正連續彎道並改善線形、坡度、照明、警示標誌等，提升整體道路品質，工程將於9日進場施作，全路段調撥封閉一向車道，另一車道維持單向通行，也可行駛苗28-1線作為替代道路。

縣府工務處指出，聯大路整體改善工程全長2.616公里、寬25公尺，依據「省道公路工程生態檢核執行參考手冊」於設計、施工及維護管理，在計畫路線周邊500公尺，以南龍坑溪上下游各設置1樣站，調查陸域及水域的生態，並依林務局頒訂「重要石虎棲地保育評析」進行棲地評估及關注。

工務處辦理2場生態檢核會議，討論調整道路設計、設置減速標線、石虎警告標誌、新設3座動物通道及引導柵欄，以及綠覆率、透水舖面、溫度調控、雨水收集、未來指標物種類型或要素、負面補償措施、生態棲地中度及高度敏感、生態友善對策、推行友善環境耕作者、降低或改善流浪犬貓與石虎野外競爭等問題。

工務處長古明弘表示，生態檢核會議意見將納入工程辦理及列管追蹤管，透過生態調查評估與溝通協商機制，工程各階段導入生態保育策略，融入公民參與及資訊公開，並訂定自主檢核，方便施工階段查核，落實生態工程永續發展理念。

(中時 )