據隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，3月5日凌晨5時，1架美軍RC-135S偵察機在黃海執行抵近偵察任務，距離大陸領海最近時僅107.04公里（57.8浬），任務偵察時間超過5小時。

「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特指出，美國空軍1架RC-135S偵察機5日凌晨5時飛赴黃海執行偵察任務，疑似在該區域蒐集電子訊號資料及彈道目標，偵察任務從清晨5點25分起至10點51分結束離開黃海區域，而中方亦公佈美軍航跡紀錄。

根據該平台公佈圖組，美軍RC-135S偵察機於黃海偵察時，曾兩度靠近中國領海，距離分別為107.04公里（57.8浬）與119.1公里（64.31浬）。據了解，RC-135S偵察機被稱為「眼鏡蛇球」（Cobra Ball），機上配備有精密的光學和電子感應器，是美軍專門用於追蹤彈道飛彈和火箭軌跡的偵察機，而中共解放軍2月中才在黃海北部進行大規模軍演。

(中時新聞網)