為期半年賽事的第一屆女子棒球聯賽來到最終日賽程，今天移師三重棒球場進行最終戰，無奈天公不作美，比賽打完2局雙方1比1時因雨勢過大，大會決議以抽籤決定結果，最終台北御聖High Match4局以14比2擊敗接棒未來，抱回首屆女子棒球聯賽冠軍。

Sunday與國立體大的季軍賽因雨裁定並列，中午冠軍戰則是在雨中開打，御聖2局上靠著高育琪、吳俞倩安打先馳得點，2局下接棒未來李庭葳適時安打追平比分，兩局結束雨勢不小，大會比照國際模式以抽籤決定勝負，先攻的御聖進帳11分，4局上再抽進2分，接棒未來則是只得1分，結果4局提前分出高下。

御聖總教練王證僑表示，下雨滿可惜的，選手也想打，賽前預估是55波，大家自信心有出來，「接棒未來是頭號公敵，大家當然都想贏他們，這也是我們球隊成軍以來的第一座冠軍。」

歷經半年完成聯賽，王總認為收穫很多，尤其是非科班選手，「他們在這些科班學姊帶領下成長多，平時他們訓練時間不長，想要比賽，像是今天先發投手吳佩珊就是非科班選手就進步很多。」

王證僑表示，考慮到守備，讓吳佩珊先發，「她是非科班球員，今天受到下雨場地濕滑影響，但表現仍有80分以上，她應該給自己100分」，今天早上才接獲先發指令的吳佩珊則說，投手丘較軟，盡量把球送進去，讓隊友守備處理，這也是自己第二次在冠軍戰登板，機會難得。

吳佩珊在御聖已經9年，她說，自國小就想打棒球，高中有參加社團球隊，畢業後加入御聖，這9年進步緩慢，去年肩傷又剛好，這次聯賽出賽較多，感謝女子棒球運動推廣協會辦比賽讓選手多點機會。

團體獎

冠軍：台北御聖High Match

亞軍：接棒未來

季軍：Sunday、國立體大(並列)

個人獎

打擊王-台北御聖 林倍菁

打點王-向日葵 塗芳儀

三振王-台北先鋒 韋靜吟

防禦率王-台北先鋒 韋靜吟

教練獎-台北御聖 王證僑

MVP-台北御聖 吳佩珊

(中時 )