苗栗市農會串聯梯田茶園景致，輔導社區發展茶產業特色與休閒觀光，推動茶園巡禮休憩體驗。（何冠嫻攝）

苗栗市八甲茶園每到冬季面臨缺水問題，水保局在一旁興建的省水、省工示範區，規畫成公園景觀成為休憩賞景好去處。苗栗市農會也串聯周邊梯田景致，搭建懷舊涼亭等，輔導社區發展休閒觀光，推動茶園巡禮休憩體驗。

苗栗市農會跨域合作，在水保局協助下解決缺水問題。八甲茶園缺乏充分水源灌溉，尤其冬季缺水嚴重，苗栗市農會總幹事謝錦明表示，在水保局協助省水、省工計畫中，利用國立聯合大學提供的1公頃多土地，作為示範區設置蓄水池，透過太陽能電力抽用南龍坑溪水源至蓄水池，提供周邊6公頃以上茶園灌溉，並將示範區打造成公園景致，搭建小橋、設置步道、座椅、拍照打卡地標等，讓遊客走訪茶園，認識茶業文化。

苗栗市八甲茶區復耕有成，打響「貓裏紅」紅茶品牌，吸引青農返鄉，今年茶園種植面積達55公頃。農會也輔導社區發展在地茶園景觀休憩觀光，除了每年冬季的魯冰花海、省水、省工示範區的公園景致，並且整頓梯田茶園景觀，結合茶文化、茶產業等相關解說，帶領遊客探究貓裏紅的故事與魅力。

謝錦明指出，由於茶樹沒有遮蔽功用，過去茶農在栽種整田時，會保留周邊大樹，作為夏季豔陽天工作時的休息所在，不僅紀錄茶農耕耘的記憶、見證茶業的興衰，更是展現茶農的日常，傳承產業文化。省水、省工示範區旁梯田茶園的大樹傲然挺立，一旁還有以茅草搭建懷舊涼亭等，搭配群山環繞景致，希望能整合茶區景觀，打造成為觀光新亮點。

(中時 )