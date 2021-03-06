韓國超人氣綜藝節目《Running Man》於每週日晚間6點於中天綜合台36頻道播出，本週播出(7日)邀請到人氣女團BLACKPINK，展現強大綜藝實力及私下活潑的一面。BLACKPINK於去年初重心轉往世界各地發展，與Lady Gaga、Cardi B等國際大咖藝人合作，成功累積高人氣，官方YouTube訂閱數更突破5700萬。

BLACKPINK團員們在各領域皆有不同發展，擁有好身材的Lisa近期在大陸綜藝節目《青春有你3》擔任導師，嚴厲卻不失可愛的形象大受好評；「人間香奈兒」Jennie在網路新媒體大放異彩，成立個人YouTube頻道只花4天，訂閱數即破200萬創新紀錄；BLACKPINK門面擔當Jisoo忙拍新劇《雪滴花》；而蜜嗓主唱Rosé則準備單飛發行個人專輯；鮮少能在節目合體的她們，睽違4年重返《Running Man》互動超有梗，玩起遊戲更是毫無包袱。

李光洙在測謊遊戲中問JENNIE感情狀況。(圖／中天綜合台提供)

Lisa甫出場即大秀招牌舞技「計程車舞」，隨音樂扭動身體，更浮誇擺出招計程車手勢，銳利眼神加上充滿泰式風情的舞蹈，讓在場眾人大呼：「真像娃娃！太可愛啦！」眾人起鬨全昭旻也來模仿一段，只見全昭旻用著帶有年代感的舞姿搖擺，音樂相同卻完全走味，慘遭隊友笑翻喊話：「你的計程車舞怎麼散發著酒精的味道？！」就連舞蹈原創者Lisa也笑到不行。

進行到「用貓耳道具測謊」的遊戲階段，測試者只要興奮或緊張，貓耳就會隨之擺動。剛被爆出和GD權志龍秘戀的Jennie，即被李光洙追問：「有沒有感興趣的異性？」，只見她內心緊張全激發，貓耳激動擺個不停， Jennie為自保趕緊反撩甜喊：「哥哥(光洙)！」讓李光洙招架不住超害羞，旁邊的隊友也虧：「你(光洙)別問這種問題，為了讓自己開心，太明顯了！」你來我往逗趣對話更意外爆出BLACKPINK內幕，當光洙問：「把房間弄得最髒的成員是誰？」Jennie毫不猶豫：「Lisa！」讓在場所有人震驚直呼：「雖然玩遊戲很重要沒錯啦！但妳怎麼什麼都回答！」更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台36頻道，每週六晚間6點播出《Running Man》。

(中時新聞網)